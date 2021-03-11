Джакарта, , 14:21 — REGNUM Вице-президент Индонезии Мааруф Амин отмечает сегодня, 11 марта 2021 года, 78-летие, сообщает Kompas.

Мааруф Амин празднует свой день рождения в кругу семьи в официальной резиденции в Джакарте.

«Пророк сказал: «Лучший из вас — тот, у кого долгая жизнь и добрые дела», — отметил Мааруф Амин.

Как сообщало ИА REGNUM, в общей сложности 153 тысячи автомобилей выехали из столицы Индонезии Джакарты и ее городов-спутников: Богор, Тангеранг, Бекаси и Депок на праздник Исра Мирадж, вознесение пророка Мухаммеда.

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