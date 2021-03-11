Кострома, 11 марта, 2021, 14:37 — ИА Регнум. Мужчину и женщину из Ярославской области подозревают в жестоком убийстве 36-летнего жителя Мантуровского района Костромской области. Об этом 11 марта сообщает СУ СКР по региону.

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Преступление было совершено в сентябре 2020 года. В гости к мужчине вместе с друзьями из Ярославской области приехала его бывшая сожительница.

Компания устроила застолье с алкоголем. В какой-то момент общение переросло в конфликт. Подозреваемые начали пытать и избивать хозяина дома руками, ногами, табуретом, вилами.

«В результате умышленных согласованных действий обвиняемых мужчине было причинено более ста травматических воздействий и термических ожогов тела. Смерть потерпевшего наступила от закрытой черепно-мозговой травмы головы, сопровождавшейся ушиблено-рваными ранами», — говорится в сообщении СК.

Напоследок один из знакомых мужчины решил вынести из его дома вещи на общую сумму в 16 тысяч рублей. Сейчас расследование по уголовному делу по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершённое с особой жестокостью» завершено и направлено в суд. Подозреваемым грозит до 15 лет лишения свободы.

Подобные преступления, совершённые на почве личной неприязни и алкогольного дурмана не редкость для России и Костромской области. Например, сейчас в регионе расследуется дело о расчленении мужчины. Подозреваемыми по нему проходят трое бывших сотрудников МВД. Дело ещё не передано в суд.