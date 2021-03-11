Вашингтон, , 14:24 — REGNUM Американский автопроизводитель Jeep представил современную версию внедорожника Jeep Grand Wagoneer, который выпускался с 1984 по 1991 год. Видео с машиной размещено на YouTube-канале Motor1.

Концепт нового Grand Wagoneer был представлен ещё в 2020 году, и вот теперь автопроизводитель показал серийную версию автомобиля.

Внешне представленная на видео модель почти не отличается от концепта. Изменениям подверглись только дворники на корме и боковые зеркала, которые стали немного больше.

Возрожденный вседорожник собран на «тележке» полноразмерного пикапа Ram 1500. Несмотря на то, что внутренние элементы кузова Wagoneer унифицированы с каркасом кабины Ram 1500, тем не менее ни одной одинаковой внешней панели у них нет.

В компании Wagoneer позиционируется в качестве модели премиум-класса. Внутри автомобиля три ряда сидений. Автопроизводитель установил в салоне семь экранов.

Базовая версия нового Wagoneer имеет гибридный силовой агрегат, состоящий из бензинового движка V8 рабочим объёмом 5,7 л производительностью 397 «лошадей и 48-вольтовым генератором.

Ранее стало известно, что в честь своего 80-летия американская компания Jeep планирует выпустить гибридную версию модели Wrangler. Автомобиль получит гибридный агрегат с тремя режимами: комбинированным, бензиновым и полностью электрическим.

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