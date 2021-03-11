Москва, , 14:21 — REGNUM США считают, что газопровод «Северный поток — 2» является стратегической угрозой для Украины и Польши, а также нарушает принципы энергетической безопасности ЕС. Для вышеупомянутых стран риск заключен в уменьшении транзита через их территории, что уменьшит доходы. Как «Северный поток — 2» нарушает принципы энергетической безопасности ЕС — не совсем ясно, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик АО ИК «Фондовый Капитал» Даниил Болотских.

«Третий энергетический пакет, который включает пять документов, дает определение энергетической безопасности. Основные принципы, изложенные в пакете:

1) Прозрачность.

2) Диверсификация.

3) Обеспечение социального блага.

«Северный поток — 2» не влияет на прозрачность или обеспечение социального блага, но может повлиять на диверсификацию закупок, так как российский газ дешевле конкурентов.

Посмотрим на долю российского газа в Европе за последние четыре года. Видно, что доля снизилась с 37% в 2017 году до 34% в 2020 при уровне потребления в 550 млрд кубометров.

Ввод в эксплуатацию «Северного потока — 2» с максимальной мощностью в 55 млрд кубометров увеличит предложение на 10%, что не выглядит настолько драматическим, как это преподносит США.

Текущая ситуация, когда газовые хранилища в Европе оказались заполнены менее, чем на половину из-за подскочивших до исторических максимумов цен на газ в Европе говорит о том, что на рынке преобладает спрос, а не предложение.

Превалирование спроса над предложением является угрозой для пункта об «обеспечении социального блага» третьего энергетического пакета ЕС.

Газопровод «Северный поток — 2» путем увеличения предложения должен помочь решить эту проблему европейцам», — высказал своё мнение аналитик.

Как сообщало ИА REGNUM, Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединённые Штаты рассматривают возможности применения дополнительных односторонних санкций в отношении участников проекта «Северный поток — 2».

Читайте также: США не исключают введение новых санкций по «Северному потоку — 2» — Блинкен