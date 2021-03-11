Пермь, , 14:21 — REGNUM В школе № 131 Перми днем 10 марта пришлось эвакуировать детей и персонал. Причиной стал резкий запах газа, от которого было трудно дышать, сообщают СМИ.

Из-за ЧП отменили уроки, а детей отпустили домой. По данным мэрии, пострадавшие отсутствуют. Сегодня, 11 марта, образовательное учреждение работает в штатном режиме.

В настоящее время специалисты выясняют обстоятельства и причину появления резкого запаха в здании школы, изучаются записи видеокамер. Согласно основной версии, в помещении был распылён газовый баллончик.

Читайте ранее в этом сюжете: Семейный конфликт без пострадавших – подробности ЧП в московской школе