Ош, Киргизия, 11 марта 2021, 14:18 — REGNUM В Кара-Сууйском районе Ошской области Киргизии на праздновании дня рождения 60-летней местной жительницы отравились 30 человек, пишут киргизстанские СМИ.
В результате отравления умерли две женщины — 50-летняя родственница именинницы скончалась дома, а ее 60-летняя подруга скончалась в Ошской городской больнице.
С признаками тяжелого пищевого отравления остаются на госпитализации 9 участников торжества. Еще 14 отравившихся лечатся амбулаторно.
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