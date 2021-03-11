Кишинёв, , 14:18 — REGNUM В Молдавии члены исполнительного комитета «Партии социалистов» в ходе заседания пришли к заключению, что все силы руководства страны должны быть направлены на борьбу с пандемией. Об этом 11 марта сообщил в своём Telegram-канале лидер партии Игорь Додон.

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«ПСРМ считает, что в данный момент в повестке дня руководителей государства и политических партий должен быть только один приоритетный пункт: управление пандемическим кризисом. Политические дебаты надо отложить, а политический класс должен вести диалог и срочно найти решения, чтобы создать функциональное правительство, которое действительно может поддерживать систему здравоохранения и население», — написал Додон.

Он отметил, что в «Партии социалистов» осуждают отказ президента Молдавии Майи Санду от диалога, а её действия считают «популизмом». Также, как сообщил Додон, в ПСРМ готовы обсуждать дату досрочных парламентских выборов после того, как в республике стабилизируется эпидемиологическая обстановка.

Стоит отметить, что в Молдавии в последнее время растут темпы распространения коронавируса. За прошедшие сутки в республике скончались 33 пациента с диагнозом COVID-19. Это является антирекордом для страны.

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