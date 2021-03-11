Белград, , 14:22 — REGNUM Президент Сербии Александр Вучич на пресс-конференции в начале своего визита в Объединённые Арабские Эмираты 11 марта заявил, что он ожидает важных переговоров в Абу-Даби, а затем в Королевстве Бахрейн, которое он посетит впервые.

«Эмираты и Бахрейн направили огромную помощь во время пандемии. Хотя у нас почти не было никаких отношений с Бахрейном, но они повели себя великодушно и отправили самолет, полный оборудования», — сообщил Вучич.

Он указал, что вся столица Бахрейна, Манама, украшена сербскими флагами. Он также отметил, что для шейха Мухаммеда была особая честь перенести этот визит, потому что завтра его день рождения, и туда прибудет премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху.

Вучич подчеркнул, что будет обсуждаться много тем, и что первым будет обсуждаться расширение торгового сотрудничества.

«Мы экспортируем яблоки, малину, клубнику и многие другие фрукты», — заявил Вучич, добавив, что рынок ОАЭ имеет высокую покупательную способность.

«У нас есть большие проекты с ними от Белграда до Аль-Дахры, большой комбинат для полевых работ, в которых планируется вложить ряд новых инвестиций», — отметил Вучич.