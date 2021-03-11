Вашингтон, , 14:17 — REGNUM Из-за резкого роста акций американской холдинговой компании Berkshire Hathaway, принадлежащей предпринимателю Уоррену Баффету, состояние последнего выросло до $100,3 млрд. Это 11 марта следует из данных рейтинга журнала Forbes, обновляющегося в реальном времени.

В результате этого Баффет попал в пятерку самых богатых на планете Земля людей, чье состояние оценивается в более чем $100 млрд.

При этом на первом месте рейтинга находится глава американской корпорации Amazon Джефф Безос с состоянием $179,6 млрд, на втором глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск, чье состояние оценивается в $165,1, третья строчка в списке у главы группы компаний LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) Бернара Арно — $160,2 млрд и четвертая у основателя компании Microsoft Билла Гейтса — $125,6 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 марта журнал Forbes опубликовал рейтинг крупнейших землевладельцев России.