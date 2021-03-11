Москва, , 14:15 — REGNUM На встрече с участниками акции «Мы Вместе» 4 марта президент Владимир Путин поддержал идею участия волонтеров в выборах. Глава государства подчеркнул, что волонтерские движения объединяют людей разных взглядов, имеющих собственные подходы к решению определенных вопросов — это положительно скажется на развитии страны. Попадая в политические структуры, они будут носителями разных подходов к решению определенных проблем, отметил президент.

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«В партии «Единая Россия» много людей, которые возглавляют и нашу страну, и наш регион. И пусть они не все мне одинаково нравятся, но среди них однозначно есть хорошие люди, с которыми мне «по пути». Предложение об участии в предварительном голосовании партии «Единая Россия» поступило от моей организации «Волонтеры-медики», а не о т партии напрямую, и для меня это самое главное. Важно, что я остаюсь на своей работе, в своей профессии, в своей общественной деятельности», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя волонтерского штаба Акции взаимопомощи #МыВместе в Курской области, врач анестезиолог-реаниматолог ОБУЗ «Курский областной научно-клинический центр им. Островерхова» Алексей Гапонов.

«Я буду принимать участие в предварительном голосовании партии «Единая Россия». Предложение президента РФ мы приняли с удовольствием, восприняли очень позитивно. Потому что для нас, волонтеров, это инструмент служения людям. И я согласная с тем, что расширение взглядов не помешает никакой партии, тем более — правящей партии, не помешает стране. Взгляды у всех разные, и так нам будет удобнее приходить к общему интересу, и делать страну сильнее», — отметила в беседе с корреспондентом ИА REGNUM руководитель проекта «Четыре лапы» акции #МыВместе, директор благотворительного фонда помощи бездомным животным «Я свободен» Ольга Ватомская.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, модель предварительного голосования и положение о его проведении утвердили по итогам заочного заседания Бюро Высшего совета «Единой России» и Генсовета 1 марта. Процедура пройдет по максимально открытой первой модели — голосовать смогут все зарегистрированные избиратели. Этот вариант поддержал председатель «Единой России» Дмитрий Медведев на встрече с секретарем Генсовета партии Андреем Турчаком.

Напомним, предварительное голосование «Единой России» пройдет с 24 по 30 мая. Ранее руководство партии отмечало, что эта модель выявит наиболее сильных и востребованных кандидатов, которые зарекомендуют себя в открытой конкурентной борьбе.