Варшава, , 14:14 — REGNUM Министерство здравоохранения Польши обнародовало данные о количестве новых выявленных случаях заражения коронавирусной инфекцией за последние сутки. Этот показатель впервые с ноября 2020 года превысил 21 тысячу человек. Об этом 11 марта передает Onet.pl.

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Так, за последние сутки в стране коронавирус выявили у 21 054 человек. Это самый высокий показатель за последние несколько месяцев. В предыдущие сутки в Польше было выявлено всего 17 260 новых случаев заражения, то есть, зафиксирован существенный суточный прирост.

Любопытно, что в последний раз более 21 тысячи новых случаев заражения в Польше фиксировали в ноябре 2020 года — на пике второй волны пандемии.

398 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19 за последние 24 часа в Польше скончались.