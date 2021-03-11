Симферополь, , 14:12 — REGNUM Владимир Зеленский подавляет свободу слова на Украине в том числе и потому, что правда о происходящем в Крыму для его власти разрушительна, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 11 марта, комментируя информацию о созыве неформального заседания Совета Безопасности ООН по Крыму.

Пiдозра. Зеленский Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Ранее первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что Россия предложила провести такое заседание 17 марта. Западные дипломаты анонсировали проведение такой встречи по «формуле Арриа» (то есть с участием представителей гражданского сообщества) 12 марта, но в ней не предполагалось участия собственно жителей Крыма, Россия же намерена этот пробел устранить, отметил Полянский.

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« Работа, которую ведут наши дипломаты в ООН и по всему миру по вопросу о Крыме, обязательно даст нужный результат, но потребует ещё больших усилий. Понятно, что, хотя Полянский и приглашает «западных коллег» на устраиваемую Россией встречу Совета Безопасности по «формуле Арриа», она ориентирована не на них. Рассчитывать на возможность в чём-то изменить официальную позицию стран Европейского союза и тем более США по данной теме в настоящее время не приходится. Здесь у Запада работает сугубо блоковый подход, и он не предполагает учёта реальности и уважения к праву и правде.

Нарушив основополагающий принцип международного права — принцип невмешательства во внутренние дела суверенных государств, страны НАТО организовали в 2014 году на Украине государственный переворот. И после этого они обвиняют в «нарушении международного права» Россию, хотя та лишь создала условия для мирного осуществления жителями Крыма своего права на самоопределение, также являющегося одним из важнейших международных принципов!

Венесуэльский дипломат Диего Арриа придумал замечательную форму работы Совета Безопасности ООН для многостороннего рассмотрения сложных тем мировой политики. Как бы ни пытались Украина и её западные хозяева развернуть устраиваемое ими обсуждение в свою пользу, этого у них не получится хотя бы уже по той причине, что на этом заседании не будет реальных сегодняшних жителей Крыма. Дипломатам же всегда хочется получать информацию из первых уст.

Неизбежная в данных обстоятельствах «дуэль» заседаний по формуле «Арриа» и в данном конкретном случае, и тем более в длительной перспективе обернётся в пользу России, в пользу Крыма. Стенания и фальшивки есть стенания и фальшивки, а реальная жизнь есть реальная жизнь.