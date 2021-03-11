Вашингтон, , 14:11 — REGNUM Миграционная политика администрации президента США Джо Байдена способствует не только нелегальной миграции, но и обогащению мексиканских наркокартелей, сообщает 10 марта New York Post.

Мексика неоднократно обращалась к администрации Байдена за помощью в предоставлении помощи в целях развития в Центральной Америке, поскольку многие мигранты, ищущие убежища в США, прибывают из таких стран, как Гондурас, Никарагуа и Гватемала.

«Они видят в нем президента мигрантов, и многие думают, что доберутся до Соединенных Штатов», — заявил в интервью Reuters президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор о Байдене после их виртуальной встречи 1 марта.

Мексиканское правительство в частности обеспокоено тем, что в США готовы предоставлять ускоренным образом гражданство мигрантам, проживающим на территории страны, а также оказывать поддержку жертвам различных банд. Однако, согласно свидетельским показаниям и сведениям спецслужб, с которыми ознакомились американские СМИ, благодаря большей открытости США у мексиканских банд, занимающихся незаконной переправкой людей через границу, стало больше клиентов.

По словам одного мексиканского чиновника, пожелавшего остаться неназванным, картели используют изощренные методы переправки людей «с того дня, как Байден вступил в должность». Кроме того, они самым пристальным образом наблюдают за нововведениями американского миграционного законодательства.

«Мигранты стали товаром», — заявил один чиновник агентству Reuters.

«Но если пакет с наркотиками потерялся в море, он пропал. Если же пропадают мигранты, то речь идет о людях», — добавил он.