Курск, 11 марта 2021, 14:07 — REGNUM В Курской области 11 марта зарегистрировано 109 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией — на два меньше, чем было подтверждено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.
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Всего в регионе было выявлено 32 тыс. 22 заражённых коронавирусом.
Выписаны после выздоровления были 28 тыс. 743 пациента, в том числе 112 — за последние сутки. Скончались 493 человека.