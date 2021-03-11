Курск, , 14:07 — REGNUM В Курской области 11 марта зарегистрировано 109 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией — на два меньше, чем было подтверждено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего в регионе было выявлено 32 тыс. 22 заражённых коронавирусом.

Выписаны после выздоровления были 28 тыс. 743 пациента, в том числе 112 — за последние сутки. Скончались 493 человека.