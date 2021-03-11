Ташкент, , 14:07 — REGNUM Узбекистан получит вакцину от коронавируса AstraZeneca, произведенную Индийским институтом сывороток. Об этом 11 марта сообщает издание «Подробно.uz» со ссылкой на главного специалиста агентства санэпидемблагополучия Дилора Турсуонова.

«Это будет аналог — CoviShield. Это та же самая британская вакцина AstraZeneca, которая просто готовится согласно заказу компании в Индии», — сказал Турсунов. Он добавил, что вакцина получит сертификацию и регистрацию после поступления в Узбекистан.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 марта глава службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Узбекистана Баходир Юсупалиев заявил, что республика получит первую партию вакцины AstraZeneca 15−20 марта.

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