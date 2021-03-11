Москва, , 14:07 — REGNUM Корпорация Google, которая владеет YouTube, планирует удерживать налог с дохода, полученного блогером от просмотра его контента с территории США. Для блогеров — это не очень приятная новость, но не всё так страшно для российских создателей видеороликов, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий партнёр коллегии адвокатов «АКП Бэст Адвайс» Максим Первунин.

«Однако, если он предоставит необходимую налоговую информацию, ставка налога для него будет составлять от 0% до 30% от дохода, относящегося к США (в зависимости от того, есть ли у страны налоговое соглашение с США).

Между Россией и США такое соглашение действует, поэтому, в принципе, ставка может быть нулевой. Правда, если не успеть предоставить такую информацию, налог будет удерживаться в размере 24% со всей суммы, а не только за счет просмотров жителей Соединенных Штатов.

В целом не всё так страшно конкретно для российских видеоблогеров: речь идет только о зрителях США, в среднем это не очень большая цифра для российского контента, поэтому и суммы удержаний могут получиться незначительные или нулевые.

Политика компании понятна: в условиях пандемии спрос на видеоконтент и количество зрителей увеличилось, доход блогеров резко вырос, а удержаний как таковых не производилось. В результате бюджеты как страны резидентства блогеров, так и США, недополучают значительные суммы.

В России, в свою очередь, тоже планируют более пристально следить как за доходами блогеров, получающих деньги на личный счет, так и за иностранными компаниями, которые как налоговые агенты должны будут уплатить налог за российских блогеров с доходов от рекламы в блоге.

В целом тенденции усиления контроля над доходами блогеров, скорее всего, будут расти. Видеоблогинг набирает настолько стремительные обороты, в том числе в части оборотов денежных средств, что для налоговых служб и владельцев интернет-сервисов эти суммы становятся лакомым кусочком для удержаний налогов.

Как сообщало ИА REGNUM, корпорация Google может обязать видеоблогеров со всего мира, создающих ролики на принадлежащей ей платформе YouTube, платить налог за доходы, получаемые от просмотров их контента жителями США.

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