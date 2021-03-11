Уфа, , 14:11 — REGNUM Уменьшение смертности зафиксировали в Башкирии. Об этом 11 марта сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

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Сообщается, что данный вопрос был рассмотрен на совещании с руководителями медорганизаций в республиканском минздраве.

Отмечается, что по итогам февраля текущего года в республике было зафиксировано снижение количества случаев заболевания COVID-19 на 16,4%. Также по итогам девяти мартовских дней фиксируется снижение числа зараженных коронавирусом.

«За два прошедших месяца идет тенденция снижения смертности по итогам первой недели марта на 124 человека или на 11,5%, и за последние две недели наблюдается снижение числа умерших на 290 человек или на 14,1%», — передает слова заместителя министра здравоохранения Гульнары Зиннуровой пресс-служба ведомства.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии в связи со стабилизацией эпидемиологической ситуации идет сокращение числа инфекционных коек.

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