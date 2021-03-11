Уфа, 11 марта 2021, 14:11 — REGNUM Уменьшение смертности зафиксировали в Башкирии. Об этом 11 марта сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
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Сообщается, что данный вопрос был рассмотрен на совещании с руководителями медорганизаций в республиканском минздраве.
Отмечается, что по итогам февраля текущего года в республике было зафиксировано снижение количества случаев заболевания COVID-19 на 16,4%. Также по итогам девяти мартовских дней фиксируется снижение числа зараженных коронавирусом.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии в связи со стабилизацией эпидемиологической ситуации идет сокращение числа инфекционных коек.
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