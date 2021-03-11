Мадрид, , 14:04 — REGNUM Испанский теннисист, вторая ракетка мира Рафаэль Надаль не примет участия в турнире в Дубае (ОАЭ). Об этом 11 марта он написал в Twitter.

«Мы серьёзно размышляли над тем, чтобы приехать и сыграть, но не думаю, что я уже готов», — написал Надаль.

Он поблагодарил организаторов турнира за то, что предложили ему уайлд-кард (специальное приглашение).

Ранее Надаль отказался от участия в турнире в Роттердаме (Нидерланды) из-за травмы спины, которую он получил во время выступления на Открытом чемпионате Австралии.