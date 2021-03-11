Доха, , 14:03 — REGNUM Россия, Катар и Турция указали на важность оказания неотложной гуманитарной помощи Сирии, чему препятствуют нелегитимные односторонние западные ограничительные меры. Об этом 11 марта заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Мы акцентировали важность оказания сирийцам неотложного гуманитарного содействия, в том числе в борьбе с последствиями с коронавирусной инфекцией», — сказал Лавров на совместной пресс-конференции с главами МИД Турции и Катара в Дохе.

Глава МИД РФ добавил, что решению данных задач препятствуют «нелегитимные односторонние санкции Запада, которые введены против законных властей Сирийской Арабской Республики и, по большему счету, против всего сирийского народа».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Сергей Лавров заявил, что США «нещадно эксплуатируют» сирийские национальные богатства, а на вырученные деньги содержат оппозиционные силы, в том числе вооруженные формирования курдов. Также он отметил, что российская сторона настаивает на недопустимости применения силы против сирийских военнослужащих.

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