Курск, , 14:02 — REGNUM В Курском областном краеведческом музее выявлен факт мошенничества на сумму более двух миллионов рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

Областной комитет по культуре в ходе внеплановой проверки на предмет соблюдения трудового и антикоррупционного законодательства выявили нарушения, которые начались ещё в 2017 года. Три должностных лица, имевшие доступ к распределению денежных средств, фиктивно трудоустроили двух курян, которые на самом деле в музее не работали, но получали зарплату и премии. Мошенники обналичивали деньги и делили между собой. Всего таким образом они получили более 2 млн 300 тысяч рублей.

Следственным Управлением МВД России по городу Курску было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере.