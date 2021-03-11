Копенгаген, , 14:03 — REGNUM В Дании временно приостановили вакцинацию от COVID-19 препаратом британо-шведской компании AstraZeneca. Об этом 11 марта говорится в пресс-релизе управления здравоохранения страны.

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"Вакцинация препаратом против COVID-19 от AstraZeneca приостановлена до дальнейшего уведомления. Это произошло после сообщений о тяжелых случаях образования тромбов у людей, вакцинированных им», — говорится в сообщении.

Кроме того, указывается, что ввиду этого Европейское агентство по лекарственным средствам начало исследование вакцины AstraZeneca и добавляется, что одно из вышеуказанных сообщений относится к Дании.

«В настоящее время нельзя сделать вывод о том, существует ли связь между вакциной и тромбами», — также уточняется в пресс-релизе.

Отметим, в настоящее время на территории Дании выявлено за все время пандемии свыше 218 тыс. носителей коронавируса при более чем 2,3 тыс. скончавшихся от COVID-19.