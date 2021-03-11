Пекин, , 14:11 — REGNUM Власти Китая намерены сохранить высокую степень автономии Гонконга и твёрдо следовать принципу «одна страна — две системы». Об этом премьер Госсовета КНР Ли Кэцян заявил 11 марта на пресс-конференции по итогам ежегодной сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП).

Это принцип означает особые права для населения Гонконга и высокую степень автономии региона. Пекин будет строго придерживаться конституционных норм и использовать законодательные механизмы для защиты национальной безопасности Гонконга, подчеркнул он.

Ли Кэцян добавил, что решение ВСНП, которое касается реформы избирательной системы Гонконга, нацелено на защиту принципа «одна страна — две системы». Он выразил надежду на успешное развитие этого специального административного района КНР и победу над эпидемией COVID-19 на его территории.

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