Джакарта, , 13:59 — REGNUM По данным целевой группы по борьбе с COVID-19 за сутки в Индонезии выявили 5144 новых случая заражения коронавирусом, сообщает Kompas.

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По состоянию на 11 марта 2021 года в Индонезии выявили 1 403 722 носителя коронавируса.

Согласно данным правительства, за сутки побороть коронавирус смогли 8170 человек. Всего коронавирусом в стране переболели 1,2 млн человек.

За последние 24 часа в Индонезии от COVID-19 скончались 117 человек. Всего эпидемия унесла жизни 38 049 человек.

В Индонезии зарегистрировано 141 070 активных случаев COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, в министерстве здравоохранения Индонезии поддержат финансирование исследований и разработок индонезийской вакцины против коронавируса.

Подробнее в материале: Минздрав Индонезии поддержит разработку вакцины от коронавируса