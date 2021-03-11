Ужурский р-н, , 13:59 — REGNUM В Ужурском районе Красноярского края возбуждено уголовное дело о совершении тяжкого преступления в отношении детей. Об этом ИА REGNUM сообщили 11 марта в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

О семье из деревни в Ужурском районе рассказали 10 марта на федеральном телеканале. Сообщалось, что 37-летняя женщина злоупотребляет алкоголем и систематически избивает своих детей.

На иждивении у женщины находятся трое несовершеннолетних детей и один малолетний ребёнок. Уголовное дело возбуждено по п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ («Истязание»). По предварительной версии следствия, мать «не должным образом выполняет свои родительские обязанности». Она злоупотребляет спиртным, оставляет детей без присмотра, вовлекает их в распитие алкоголя, систематически наносит побои.

Следствие даст уголовно-правовую оценку действиям подозреваемой. Расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области возбуждено уголовное дело в отношении 40-летнего мужчины, которого обвиняют в истязании своих детей.

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