Киев, , 14:02 — REGNUM В 2020 году убыток украинской государственной энергетической компании «Энергоатом» составил 4,845 млрд гривен или почти $175 млн. Об этом сказано в отчёте, опубликованном экспертной организации StateWatch.

Согласно документу, в 4-м квартале компания смогла улучшить свои показатели, поскольку за первые три квартала сумма убытков составила 5,3 млрд гривен или свыше $191 млрд.

Отметим, ранее в министерстве энергетики Украины заявляли, что «Энергоатом» убыточен из-за существующей модели энергорынка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в центральном офисе «Энергоатома» произошёл обыск — сотрудники Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) подозревает вице-президента компании в воровстве $87 млн.

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