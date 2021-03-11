Симферополь, , 13:58 — REGNUM Услуга перевозки личного автомобильного и мототранспорта будет доступна в скорых поездах «Таврия», следующих из Москвы в Симферополь, с 16 марта. Об этом сообщила компания-оператор железнодорожных перевозок.

Вагон-автомобилевоз начнет курсировать в составе поезда № 91/92, уточнил гендиректор компании «Гранд Сервис Экспресс» Александр Ганов. Стоимость перевозки автотранспорта в автомобилевозах составит от 35 тысяч рублей, мототранспорта от 15 тысяч рублей, уточнили в компании.

«Таврия» — скорый фирменный поезд, курсирует из городов России в Крым. Движение поездов было открыто 23 декабря 2019 года. Все поезда следуют через Крымский мост.