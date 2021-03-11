Москва, , 13:57 — REGNUM В настоящее время, когда экономическая ситуация в РФ нормализуется, у правительства РФ нет особой необходимости использовать средства из ФНБ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 марта заявила доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Скрыль. Так она прокомментировала новость о том, что у Фонда национального благосостояния (ФНБ) России не осталось источников, за счёт которых он может пополняться в 2021 году.

«ФНБ представляет собой не только определенную подушку безопасности для стабилизации экономики России в периоды кризисов, но и выполняет роль сберегательного ресурса с хорошей инвестиционной активностью, — сказала Скрыль. — Преобладание в активах ФНБ различных валют позволило заработать на курсовой разнице в течение 2020 года, когда рубль чувствовал себя неуверенно. Сейчас, когда ситуация нормализуется, особой необходимости использовать средства из ФНБ у правительства нет».

Поэтому, как пояснила Скрыль, часть средств ФНБ формируется не только за счет нефтегазовых поступлений, но и благодаря инвестициям.

«Недавно была расширена доля китайских гособлигаций, которые показывают большую доходность на фоне стремительного восстановительного роста страны, а также продлены инвестиции в американские казначейские облигации, обеспечивающие более стабильный доход на протяжении долгого периода времени, — сказал Скрыль. — Все это дает нам понять, что правительство в 2021 году выбрало путь аккуратного инвестора, политика которого позволит приумножить доходы ФНБ в будущем».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным Счетной палаты, дополнительные нефтегазовые доходы, которые могут быть получены в 2021 году, смогут пополнить ФНБ только в 2022 году.