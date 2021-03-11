Варшава, , 13:56 — REGNUM Лидер партии «Право и справедливость» и вице-премьер-министр Польши Ярослав Качиньский получил первую дозу вакцины от COVID-19. Об этом 11 марта сообщил заместитель председателя правящей в Польше партии «Право и справедливость» Радослав Фогель журналистам Wirtualna Polska.

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«Качиньский на этой неделе был вакцинирован первой дозой вакцины против COVID-19, и в настоящее время чувствует себя очень хорошо. Никаких побочных эффектов он не почувствовал», — сообщил Фогель.

Он напомнил, что лидер «Право и справедливость» был вакцинирован лишь на этой неделе, потому что «принципиально ждал своей очереди».

«Всё произошло по его плану — он не стал вакцинироваться, пока прививку не получили все желающие медработники и пожилые люди», — отметил он.