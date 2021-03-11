Москва, , 13:56 — REGNUM Для сотрудников государственной корпорации «Ростех» действует запрет на использование для работы и делового общения таких зарубежных мессенджеров, как Zoom, Skype и WhatsApp. Как пояснили в пресс-службе госкорпорации 11 марта, их нельзя устанавливать на корпоративные ноутбуки и компьютеры.

Читайте также: «Ростех» обязал сотрудников отказаться от использования WhatsApp по работе

Взамен предлагается перечень рекомендованных продуктов, гарантирующих необходимый уровень информационной безопасности. При этом никаких ограничений для использования этих иностранные приложений на личных устройствах для работников «Ростеха» нет, подчеркнули в пресс-службе.

«Ростех — крупнейшая промышленная компания, которая работает в оборонной сфере и развивает высокотехнологичные гражданские направления, — отметили в пресс-службе. — Это диктует очень серьёзные требования к обеспечению информационной безопасности».

Также отмечается, что корпоративные ограничения были введены значительно раньше, чем WhatsApp заявил о новой политике.

Напомним, ранее РБК со ссылкой на источники в оборонно-промышленном комплексе сообщил о том, что руководство российской госкорпорации «Ростех» поручило сотрудникам перевести рабочие чаты из мессенджера WhatsApp в другой сервис. По словам одного из них, запрет на использование иностранных приложений в рабочих целях на предприятиях ОПК был всегда, однако сотрудники пользовались ими «для ускорения процессов коммуникации и собственного удобства».