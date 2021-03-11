Пенза, , 15:08 — REGNUM В Пензенской области в течение двух лет, с 2021 по 2022 годы, по 50 млн рублей ежегодно будут направлять из регионального бюджета на закупку коммунальной техники. Мероприятие реализуется в рамках госпрограммы «Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Пензенской области на 2014−2024 годы» и предусмотрено на условиях софинансирования с органами местного самоуправления (90% — областной бюджет, 10% — местные бюджеты).

В текущем году в программе участвуют 16 муниципальных образований. В 12 из них уже провели конкурсные процедуры по отбору поставщиков коммунальной техники и заключили контракты. До конца марта по этим контрактам ожидают поставку восьми единиц спецтехники. Всего запланировано приобретение одного экскаватора, двух комбинированных дорожных и столько же вакуумных машин, а также 11 тракторов.

В 2022 году в программе по закупке коммунальной техники примут участие 19 муниципалитетов Пензенской области.

ИА REGNUM напоминает, в Пензе намерены реализовать «пилотный» проект по организации круглосуточного видеонаблюдения за контейнерными площадками на муниципальных земельных участках. Это позволит сократить транспортные расходы по мониторингу точек и усилить контроль за их состоянием.

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