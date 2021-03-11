Барнаул, , 13:53 — REGNUM Сотрудники СУ СК РФ по Алтайскому края инициировали проверку после появления сообщений о массовом отравлении 140 учащихся школы №128 в Барнауле. Как сообщает сегодня, 11 марта, пресс-служба ведомства, предварительно установлено, что несколько учеников старших классов вечером 10 марта 2021 года почувствовали недомогание с признаками пищевого отравления.

Родители несовершеннолетних обратились в компетентные органы с заявлением о проверке системы питания в образовательном учреждении, так как дети в этот день обедали в школьной столовой, пояснили в СК.

Как сообщало ИА REGNUM, у заболевших наблюдаются разные симптомы: рвота, расстройство желудка, температура, им поставлены диагнозы: гастроэнтерит, расстройство ЖКТ, ОРВИ. Тем не менее, по словам директора школы Евгения Кочеткова, ни одного подтвержденного случая отравления на сегодняшний день нет.

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