Калуга, 11 марта, 2021, 15:23 — ИА Регнум. В дежурную часть УМВД России по г. Калуге поступили сообщения от пожилых горожан о хищении из их квартир денег и ювелирных изделий. По словам потерпевших, отсутствие сбережений они обнаружили после посещения их квартир незнакомой женщиной, представившейся медицинским работником. Об этом 11 марта сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском областном управления МВД России.

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Сотрудники уголовного розыска установили, что к хищениям могут быть причастны две жительницы города Ярославля, 1980 и 1999 года рождения. По версии правоохранителей, эти женщины, будучи проездом в Калуге, совершали кражи из квартир пенсионерок, которых выбирали путем наблюдения на улице. Одна из подозреваемых подходила к пожилым калужанкам и, представляясь участковым врачом, сообщала о необходимости провести плановый медицинский осмотр, для чего предлагала пройти в квартиру. Пока лжемедик отвлекала хозяйку разговорами на кухне, её «коллега» через незапертую дверь незаметно проходила в квартиру, где осматривала другие комнаты. Обнаружив деньги и ювелирные украшения, женщина брала их и затем покидала помещение.

Подозреваемым инкриминируется три эпизода преступной деятельности, общий ущерб по которым составил более 480 тыс. рублей. Женщины были задержаны в Ярославле и доставлены в Калугу. По месту их жительства в ходе обыска были изъяты похищенные у одной из калужских пенсионерок ювелирные изделия. Подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следствие продолжается.