11 марта 2021 | Время чтения 2 мин

Александра Селезнева, , 15:47 — REGNUM В противовес экономическому спаду, сокращению доходов населения 2020 год принес с собой хорошие новости для некоторых сфер бизнеса, в том числе индустрии коммерческой недвижимости. Практически двукратный рост рынка электронной коммерции и, как следствие, модернизация логистической инфраструктуры ретейлеров повлекли за собой повышенный спрос на складские объекты. По итогам 2020 года в структуре инвестиционных сделок доля складов составила около 25%, а спрос превышал предложение почти в полтора раза.

Склад

Однако стоит отметить, что не всё так радужно — у медали две стороны. На фоне дефицита свободных складских объектов — найти в наличии блок площадью от 30−40 тыс. квадратных метров практически невозможно — мы наблюдаем на рынке повышение стоимости квадратного метра в среднем до уровня 4200 рублей за квадрат при аренде и на уровне около 45 000 рублей за квадратный метр при покупке. Вторым фактором, влияющим на рост себестоимости объекта и конечной его цены, является рост цен на металл, связанный с повышенным спросом со стороны Китая, а также со стороны интернет-компаний, которые в своей работе используют полочные металлические мезонины. Третий фактор — нехватка рабочей силы. Из-за закрытия границ сформировался дефицит рабочей силы, что привело к увеличению ее стоимости. В среднесрочной перспективе, по нашим прогнозам, себестоимость складских объектов может вырасти до 10−15%, что ожидаемо повлечет за собой рост ставок. Тогда в 2021 году можно будет ожидать притока новых инвесторов в этот сегмент недвижимости и увеличения объемов строительства на 25−30% по сравнению с 2020 годом.

Сегодня эффективная работа e-com компаний невозможна без современной складской инфраструктуры. С ростом торговых оборотов ретейлеров мы видим, как меняются потребности наших ключевых клиентов в сторону совершенствования «начинки» складов, а также расширения и повышения эффективности задействованных площадей.

Стелажи

Во-первых, компании готовы инвестировать в модернизацию традиционных складских объектов и строительство новых под заказ. Здесь на первый план выходят новые современные складские форматы — фулфилмент-центры, которые позволяют учитывать повышенные требования ретейлеров к скорости обработки заказов, минимизировать человеческий фактор, а также оптимизировать расходы на персонал.

Второй важный тренд — усложнение логистических процессов внутри склада или фулфилмент-центра. Уровень автоматизации повышается в разы. Складские объекты все больше оборудуются различным уровнем автоматизации — шаттлами, сортировочными линиями и конвейерами. С внедрением этих решений многократно возрастает эффективность складских площадей и производительность персонала. По нашим оценкам, спрос на автоматизацию внутри складов, а также на фулфилмент-центры будет продолжать стремительно расти. Арендные ставки объектов класса А будут также увеличиваться, при этом основной спрос и поток заказов ретейлеров будет формироваться исходя из их потребности в строительстве новых объектов под заказ.