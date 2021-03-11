Москва, , 13:51 — REGNUM Сегодня, 11 марта, рубль прервал трехдневную сессию укрепления против ведущих валют на фоне ухудшения ситуации на линии соприкосновения между непризнанными ЛНДР и Украиной, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

«На фоне общего роста аппетита к риску и укрепления валют стран с развивающейся экономикой рубль слабеет. Курс доллара растет на 0,1% до 73,65 руб., курс евро — на 0,25% до 88,15 руб.

Накануне помимо артиллерийских обстрелов на юго-востоке Украины между противниками завязалась перестрелка, в ход пошло стрелковое оружие и гранатометы. Некоторые украинские политики заявили о грядущем «историческом дне» для этой страны 15 марта, в следующий понедельник.

Потенциальное обострение может стать прологом для введения санкций и втягивания России в той или иной степени в вооруженный конфликт, что может прервать укрепление нацвалюты, которое могло бы продолжиться в условиях сохранения благоприятной конъюнктуры на внешних рынках и высоких цен на нефть.

«Подарок» от ОПЕК+ в виде отсутствия пересмотра квот на добычу нефти в апреле вкупе с неспокойной ситуацией на границе Саудовской Аравией и Йемена удерживают цены на нефть вблизи комфортных для рубля $69 по сорту Brent.

Палата представителей США одобрила новый пакет стимулов на $1,9 трлн, теперь его должен подписать президент Джо Байден. Инфляционные данные в этой стране оказались в рамках прогнозов и снизили степень беспокойства инвесторов в преддверии заседания ФРС 17 марта.

Сегодня рынок будет отыгрывать итоги заседания ЕЦБ в 15:30 по мск. С технической точки зрения можно ожидать боковик вблизи сложившихся уровней 11 и 12 марта до понимания ситуации на Украине после выходных», — считает эксперт.

Читайте также: Курс рубля к доллару находится на важной поддержке 73,50