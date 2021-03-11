Йошкар-Ола, , 13:51 — REGNUM В Марий Эл по состоянию на 11 марта выявили 25 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено 26 новых положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 12 072 случаев, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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Всего выздоровели с начала пандемии 11 038 жителей Марий Эл, за последние сутки выписан 41 человек. 181 житель республики скончался от последствий заражения коронавирусом. Накануне летальных случаев среди пациентов с коронавирусом в регионе не регистрировалось, за минувшие сутки скончался один человек.

За вычетом выздоровевших и умерших в настоящее время активными носителями коронавируса в республике являются 853 человека.

Как сообщили ИА REGNUM в региональном минздраве, в инфекционных стационарах республики лечение получает 171 человек с подтвержденным заражением коронавирусом. Всего на лечении находятся 392 человека, из них у 383 — пневмония. В минздраве отметили, что за сутки были выписаны 27 пациентов, при этом госпитализированы 32 жителя Марий Эл.