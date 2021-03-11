Москва, , 13:56 — REGNUM Эпидемическая обстановка по коронавирусной инфекции немного улучшилась в России. Об этом представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович заявила 11 марта в ходе круглого стола, посвящённого женщинам на руководящих позициях.

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«Мы видим маленькое улучшение ситуации даже в России», — сказала Вуйнович.

Вместе с тем она отметила, что появление новых штаммов коронавируса вызывает тревогу. Обстановка требует постоянного внимания и постоянной гибкости системы, подчеркнула представитель ВОЗ.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России нет широкого распространения мутаций коронавируса. В стране пока отстаётся в силе масочный режим, оснований отказываться от него нет.

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