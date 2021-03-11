Ставрополь, , 13:49 — REGNUM На курортах Кавминвод в Ставропольском крае может подняться цена на путевки в санатории. Это связано с тем, что в 2021 году повысилась на 7% цена на минеральную воду, отпускаемую здравницам, сообщил начальник «Курортного управления профсоюзных санаториев на Кавказских Минеральных Водах» Николай Мурашко.

«Поднятие цен (на воду) приведет к подъему цен путевок. А это негативно сказывается на возможности их приобретения. Соответственно, на турпотоке», — рассказал Мурашко в эфире радио «Комсомольская правда».

По данным «КП», на решение АО «Кавминкурортресурсы» по повышению цены на воду для санаториев Кавминвод уже отреагировало антимонопольное ведомство Старополья. По словам главы краевого управления ФАС Сергея Никитина, компании вынесли предупреждение и попросили снизить цену до уровня 2020 года.