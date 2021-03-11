Томск, , 13:48 — REGNUM За прошедшие сутки в Томской области подтверждено 43 случая заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 11 марта в оперативном штабе региона.

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Всего на сегодняшний день в регионе коронавирус выявлен у 30 704 человек.

Выздоровели 29 099 человек. За сутки список выздоровевших в регионе пополнился 86 фамилиями.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 марта в Томской области коронавирус был выявлен у 41 человека, выздоровели 83 жителя региона.

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