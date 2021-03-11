Ташкент, 11 марта 2021, 13:47 — REGNUM Правительство Узбекистана объявило о проведении всенародного благотворительного хашара (субботника), сообщили 11 марта в телеграм-канале министерства юстиции республики.
В ведомстве отметили, что субботник приурочен к проведению весеннего праздника Навруза. Правительство также порекомендовало перечислить часть средств сотрудников министерств и ведомств на счет фонда «Махалля».
Отмечается, что все средства будут направлены на материальную поддержку малообеспеченных семей, потерявших кормильца, пожилых людей и нуждающихся в социальной защите, а также инвалидов и пенсионеров.
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