Вашингтон, , 13:48 — REGNUM Американский автопроизводитель General Motors готовит премьеру обновленной версии удлиненного кроссовера Chevrolet Blazer. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что китайские версии моделей Blazer гораздо больше, чем версии для глобального авторынка. В КНР длина кроссовера равна 4999 мм, что на 137 мм больше, чем на других рынках. Ширина автомобиля составляет 1953 мм («плюс» 5 мм), а высота — 1 727 мм («плюс» 25 мм). Расстояние между осями колёс кроссовера составляет 2863 мм.

В обновлённой модели установлен двухлитровый турбированный мотор производительностью 230 «лошадей». С бензиновым агрегатом работает 48-вольтовый стартер-генератор и девятискоростная автоматическая трансмиссия. Привод у автомобиля 4×4.

Внутри машины есть ультрасовременный мультимедийный комплекс с увеличенным сенсорным дисплеем. Также у новинки имеется большая панорамная крыша.

Стоимость обновлённой модели не сообщается.

Напомним, актуальная версия кроссовера в Китае стоит от 229 900 юаней (около 2,6 млн. рублей).

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