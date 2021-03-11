Москва, , 13:47 — REGNUM Когда речь идет о сохранении в РФ программы льготной ипотеки, то список субсидируемых регионов может быть увеличен до 50−60 субъектов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 марта заявил гендиректор группы компаний, член генсовета «Партии Роста» Дмитрий Панов. Так он прокомментировал высказывание главы Банка России Эльвиры Набиуллиной, предложившей сохранить льготную ипотеку только в 24 регионах.

«Рассуждая о заявлении председателя ЦБ РФ, необходимо помнить, что одним из результатов действия льготной программы стал рост цен на первичную жилую недвижимость, в ряде регионов достигший 30−40% по итогам 2020 года, а также о росте просроченной задолженности населения по ипотечным кредитам, составившем по итогам года 12,2%, — отметил Панов. — Поэтому необходимо установить четкие критерии отнесения региона к субсидируемому или несубсидируемому. Одним из таких критериев может стать показатель избыточности/дефицита предложения, рассчитываемый как разница между объемом выведенного за период нового предложения и объемом спроса на объекты первичной жилой недвижимости. Если эта разница отрицательная, значит, застройщики не в состоянии обеспечить потребность населения в строящемся жилье».

Дополнительным фактором оценки, по словам Панова, может быть уровень жилищной обеспеченности населения, сравниваемый со средними медианными значениями по стране.

«С учетом этих факторов перечень субсидируемых регионов может быть увеличен до 50−60 субъектов, требующих дополнительного стимулирования градостроительной деятельности», — сказал Панов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Набиуллина рассказала, как можно избежать негативных эффектов от продления льготной ипотеки на покупку жилья в новостройках.

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