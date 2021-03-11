Минск, 11 марта 2021, 13:48 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил новым министром по чрезвычайным ситуациям страны Вадима Синявского. Об этом 11 марта сообщает агентство БелТА.
«Глава государства назначил Синявского Вадима Ивановича министром по чрезвычайным ситуациям», — говорится в сообщении.
При этом до данного назначения Вадим Синявский занимал должность начальника УВД Гродненского облисполкома.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил начальником генерального штаба вооруженных сил — первым заместителем министра обороны страны Виктора Гулевича.