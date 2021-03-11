Ярославль, 11 марта, 2021, 13:44 — ИА Регнум. 11 марта в Ярославском государственном академическом театре драмы имени Фёдора Волкова на камерной сцене состоится премьера спектакля «Белый квадрат» по пьесе Ясмины Реза. Главные роли в спектакле исполнят Олег Павлов, Николай Кудымов и Андрей Зубков.

Алексей Беляков Фрагмент спектакля

Корреспонденту ИА REGNUM задал несколько вопросов режиссёру спектакля — Алексею Белякову.

Почему именно этот материал решили ставить?

Алексей Беляков: Решил не я. Мне его предложил Сергей Пускепалис, я изначально предлагал несколько пьес, среди которых была другая пьеса этого же автора.

По образованию вы кинорежиссёр, как оказались в Волковском театре?

Алексей Беляков: Я вообще театр люблю. До этого работал в ТЮЗе, в Камерном театре, в куклах. Волковский театр проводит проект, он называется «Крупный план». Это театральная лаборатория, то есть молодые режиссёры предлагали художественному совету Волковского театра различные варианты пьес и им, собственно, давалась возможность взять кусочек пьесы, если её утверждали, и продемонстрировать в рамках вот этой театральной лаборатории. Я им отправил заявку. Они меня пригласили. Мой проект первый, который в рамках проекта реализуется.

Волковский — академический театр. А спектакль академический или новаторский?

Алексей Беляков: Это психологический театр в любом случае. Хоть это и комедия — это всё-таки драматическая комедия. Основная тема этого спектакля — одиночество. По поводу новаторства — с точки зрения аскетизма сценографии — по факту 3 стула и 3 артиста. Пространство оформлено весьма условно. Это конкретно актёрская постановка.

То есть это трагикомедия?

Алексей Беляков: Грубо говоря да. Я бы так откровенно это не называл, но драматические моменты там присутствуют.