Бишкек, , 13:44 — REGNUM Отток прямых иностранных инвестиций из экономики Киргизии за девять месяцев 2020 года достиг $719,1 млн (53,4 млрд рублей). Об этом говорится в материалах национального статистического комитета республики.

За тот же период приток инвестиций в страну составил лишь чуть больше $398,3 млн (около 29,6 млрд рублей).

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То есть отток прямых иностранных инвестиций превысил их приток в 1,8 раза.

Наибольший отток инвестиций зафиксирован в Чуйской области Киргизии — $306 млн (свыше 22,7 млрд рублей), в Джалал-Абадской области — свыше $236,9 млн (около 17,6 млрд рублей) и в киргизской столице — более $117,8 млн (около 8,8 млрд рублей).

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