Саранск, , 13:44 — REGNUM В Мордовии от последствий заражения коронавирусом за минувшие сутки скончался один человек. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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Женщина 1967 года рождения была госпитализирован с диагнозом «новая коронавирусная инфекция». Осложнение — двусторонняя тотальная вирусная пневмония. Течение заболевания усугубляла гипертоническая болезнь и ожирение.

Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 175 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 11 марта в регионе выявили 38 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне было выявлено 39 новых носителей SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 18 300 случаев.

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