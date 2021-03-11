Ханты-Мансийск, , 13:44 — REGNUM В Югре за сутки выявлено 93 новых случая заражения коронавирусом. Об этом 11 марта сообщает региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в регионе составлял 90 случая.

С начала пандемии на 11 марта в Югре зарегистрировано 52 559 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 50 712 человек, скончались 765 пациента с COVID-19 (на три человека более. чем днём ранее).