Москва, , 13:43 — REGNUM Американская транснациональная корпорации Google планирует ввести налог на доходы для всех блогеров и создателей роликов на принадлежащей ей платформе YouTube, просматриваемых в США, сообщается на сайте техподдержки корпорации.

Уточняется, что взимание налогов с блогеров Google может начать уже с июня 2021 года. Данная мера необходима согласно требованиям Службы внутренних доходов США, то есть корпорация должна собирать налоговую информацию обо всех монетизирующих свой контент создателях за пределами Соединённых Штатов

Также все создатели контента до 31 мая должны предоставить необходимую информацию в сервис монетизации AdSense. В противном случае Google будет взимать до 24% всех заработков пользователей в мире.

Как сообщало ИА REGNUM, в России иностранные соцсети и видеохостинги могут обязать выплачивать налог за российских блогеров с доходов от рекламы в блоге.

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