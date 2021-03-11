Саранск, , 13:43 — REGNUM В Мордовии по состоянию на 11 марта выявили 38 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне было выявлено 39 новых носителей SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 18 300 случаев, сообщает региональный оперативный штаб.

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За последние сутки в республике выписаны 40 человек, всего с начала пандемии выздоровели 16 280 жителей Мордовии. 175 человек скончались от коронавируса как от основной причины. Накануне скончались двое жителей республики, за минувшие сутки был зарегистрирован один летальный случай среди пациентов с коронавирусом в регионе.

ИА REGNUM напоминает, по состоянию на 10 марта в инфекционных стационарах республики лечение получали 638 человек, как с подтвержденным заражением коронавирусом, так и с подозрением на инфекцию. По месту жительства медики наблюдали за состоянием 2065 человек.