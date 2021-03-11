Ярославль, 11 марта, 2021, 13:42 — ИА Регнум. КХЛ опубликовала график игр в четвертьфинальных сериях Кубка Гагарина, ярославский «Локомотив» стартует в Москве 17 марта. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу ХК «Локомотив».

«Локомотив» празднует победу

Соперником ярославской команды в четвертьфинале Кубка Гагарина станет московский ЦСКА. Команды сыграют 17 и 19 марта на «ЦСКА Арене», потом серия переедет в Ярославль. Матчи точно пройдут в «Арене-2000» 21 и 23 марта. Далее, если понадобится, команды сыграют 25,27 и 29 марта. Для выявления победителя необходимо одержать в серии 4 победы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM в первом раунде плей-офф ярославский «Локомотив» победил финский «Йокерит». ЦСКА был сильнее московского «Спартака». Обе серии первого раунда завершились за 4 матча.