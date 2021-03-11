Москва, , 13:42 — REGNUM В России замедлен трафик соцсети Twitter. Эта мера коснулась всех мобильных устройств и половины десктопов.

«В рамках централизованного управления замедление интернет-сервиса Twitter, по данным Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУССОП) и территориальных управлений Роскомнадзора, обеспечено на 100% трафика сетей мобильной связи и на 50% фиксированной на территории всех федеральных округов РФ.

Замедление распространяется на доставку аудио-, видеоконтента и графических изображений. Текстовые сообщения в социальной сети доставляются без ограничений.

ЦМУССОП совместно с дежурными службами операторов связи обеспечивается круглосуточный контроль работы сети. Инцидентов, связанных с замедлением доступа к Twitter, не зафиксировано.

По состоянию на 11 марта 2021 года не удаленными остаются более 3,1 тыс. материалов с запрещенной информацией.

Ответ на направленное Роскомнадзором в Твиттер требование об удалении запрещённых материалов с детской порнографией, пронаркотическим и суицидальным контентом не поступал.

Рассчитываем, что компания Twitter предпримет все необходимые меры по удалению упомянутой запрещённой информации и проинформирует об этом Роскомнадзор.

Работа социальной сети должна быть приведена её владельцами на территории России в соответствии с законодательством нашей страны», — говорится в заявлении пресс-службы Роскомнадзора. опубликованном на сайте ведомства.

Педагог с 40-летним стажем, психолог, председатель регионального отделения движения «Матери России» в Орловской области Елена Астахова заявила беседе с корреспондентом ИА REGNUM о безусловной поддержке решения относительно замедления работы Twitter.

«И я хочу сказать однозначно — я поддерживаю решение Роскомнадзора о закрытии всех сайтов, распространяющих негативный контент. Я говорю это и как депутат Областного совета. Это просто необходимо для того, чтобы уберечь наших детей. Дети не понимают разницы, когда их заставляют выбрать между жизнью и смертью. А мы должны им сказать, что жизнь прекрасна, как бы сложна она не была. Мы должны научить их бороться с трудностями, которые перед ними возникают, находили решения. Только слабый человек уходит из жизни», — подчеркнула Елена Астахова.

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