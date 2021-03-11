Москва, 11 марта 2021, 13:42 — REGNUM В России замедлен трафик соцсети Twitter. Эта мера коснулась всех мобильных устройств и половины десктопов.
«В рамках централизованного управления замедление интернет-сервиса Twitter, по данным Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУССОП) и территориальных управлений Роскомнадзора, обеспечено на 100% трафика сетей мобильной связи и на 50% фиксированной на территории всех федеральных округов РФ.
Замедление распространяется на доставку аудио-, видеоконтента и графических изображений. Текстовые сообщения в социальной сети доставляются без ограничений.
ЦМУССОП совместно с дежурными службами операторов связи обеспечивается круглосуточный контроль работы сети. Инцидентов, связанных с замедлением доступа к Twitter, не зафиксировано.
По состоянию на 11 марта 2021 года не удаленными остаются более 3,1 тыс. материалов с запрещенной информацией.
Ответ на направленное Роскомнадзором в Твиттер требование об удалении запрещённых материалов с детской порнографией, пронаркотическим и суицидальным контентом не поступал.
Рассчитываем, что компания Twitter предпримет все необходимые меры по удалению упомянутой запрещённой информации и проинформирует об этом Роскомнадзор.
Работа социальной сети должна быть приведена её владельцами на территории России в соответствии с законодательством нашей страны», — говорится в заявлении пресс-службы Роскомнадзора. опубликованном на сайте ведомства.
Педагог с 40-летним стажем, психолог, председатель регионального отделения движения «Матери России» в Орловской области Елена Астахова заявила беседе с корреспондентом ИА REGNUM о безусловной поддержке решения относительно замедления работы Twitter.
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